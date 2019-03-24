2019-03-24T05:05:16+03:00
Общество

В Башкирии бесследно пропала 16-летняя Полина Плахотина

На поиски девушки вышла группа добровольцев
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 16-летней Полины Плахотиной бьют тревогу: девушка ушла из своего дома в Туймазах еще вечером 22 марта и бесследно пропала. В последний раз она выходила на связь в минувшую пятницу около 20:00 и с тех пор о ее местонахождении ничего не и известно. К поискам подростка уже подключились полиция и волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

Добровольцы-поисковики до поздней ночи прочесывали местность в Туймазах в поисках следов Полины. На данный момент информации о результатах поиска пока не поступало.

Приметы Полины Плахотиной: рост 165-167 см, голубые глаза, светлые волосы до плеч.

В день пропажи была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и светло-серый шарф с хомутиком. С собой у девушки был черный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Полины Плахотиной, просят позвонить в полицию по номеру 02 или 020 с мобильного телефона, либо связаться с волонтерами поискового отряда «Поиск детей-Уфа» по телефонам: 8-927-969-89-19 или 89173835687.

ИСТОЧНИК KP.RU

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