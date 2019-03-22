Пасмурно и тепло: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных

СЕГОДНЯ 19:59 2019-03-22T19:59:42+03:00

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Впереди выходные, и жители Башкирии с нетерпением ожидают прогноз синоптиков, надеясь на солнечную и теплую погоду. Вынуждены вас огорчить: и в субботу, и в воскресенье будет идти слабый мокрый снег, изредка сменяющийся дождем. Поэтому по утрам на дорогах остерегайтесь гололеда, поскольку ночью температура воздуха опустится до 0; -5, при прояснениях – до -10. Зато уже днем потеплеет до +2; +7, а местами даже до +12. В воскресенье потепление сохранится – средняя температура воздуха по республике будет колебаться на отметке +3, +8, а южный умеренный ветер не заставит ежиться от прохлады.

В Уфе также ожидается пасмурная и ветреная погода (скорость ветра достигнет 5-7 метров в секунду), лишь в воскресенье утром ненадолго проглянет яркое весеннее солнце, но уже днем вновь скроется за хмурыми облаками. Ночных заморозков синоптики не обещают, термометры не опустятся ниже отметки -1 градуса, а днем будет относительно тепло: +2; +4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU