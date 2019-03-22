2019-03-22T16:00:25+03:00
Политика

В Башкирии глава одного из районов досрочно ушел в отставку

Об этом он заявил на встрече с депутатами районного совета
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 марта, глава Учалинского района Башкирии подал в отставку. Об этом Фарит Давлетгареев заявил во время заседания районного совета депутатов. Известно, что экс-глава сложил полномочия по собственному желанию. О том, было ли его решение сюрпризом для жителей района, не известно.

Должность главы Учалинского района Фарит Давлетгареев занял в 2011 году. До своего назначения он был сначала экономистом Учалинского филиала ОАО «Башкирнефтепродукт», затем директором по экономике и финансам и генеральным директоров в ОАО «Сангалыкский диоритовый карьер», а перед самым назначением возглавил ООО «Строительно-монтажное управление».

Чем теперь будет заниматься уже бывший глава Учалинского района, пока не понятно.

- За 7,5 лет в районе было сделано многое практически во всех сферах, и сегодня Учалы по многим показателям является лидером в республике. Это результат нашей общей, командной работы – руководителей предприятий и организаций, глав поселений, общественности, наших ветеранов, которые поддерживали советами, заслуга всех вас, уважаемые учалинцы, - написал Давлетгареев на своей странице в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе в подъезде многоэтажки бездомный жестоко убил пенсионерку
Визит в УГНТУ Чрезвычайного и Полномочного Посла ОАЭ в Российской Федерации
Навруз в УГНТУ собрал иностранных студентов со всего города
На юге Башкирии откроется три новых производства
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
В УГНТУ открылась аудитория Республики Вьетнам
Власти Башкирии предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных матерей
В Башкирии после нападения алабая на 10-летнего ребенка возбудили уголовное дело
Жителя Башкирии, который увез сына от матери, объявили в федеральный розыск
21 марта в УГНТУ состоялся IV Нефтегазовый кадровый форум
Красавиц Башкирии приглашают на кастинг конкурса «hылыуkай-2019»
В Уфе задержали одного из участников оргии школьников на крыше
В Минздраве рассказали, в каких поликлиниках Башкирии самые длинные очереди