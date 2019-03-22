В Башкирии глава одного из районов досрочно ушел в отставку

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-22T16:00:25+03:00

Об этом он заявил на встрече с депутатами районного совета

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Сегодня, 22 марта, глава Учалинского района Башкирии подал в отставку. Об этом Фарит Давлетгареев заявил во время заседания районного совета депутатов. Известно, что экс-глава сложил полномочия по собственному желанию. О том, было ли его решение сюрпризом для жителей района, не известно.

Должность главы Учалинского района Фарит Давлетгареев занял в 2011 году. До своего назначения он был сначала экономистом Учалинского филиала ОАО «Башкирнефтепродукт», затем директором по экономике и финансам и генеральным директоров в ОАО «Сангалыкский диоритовый карьер», а перед самым назначением возглавил ООО «Строительно-монтажное управление».

Чем теперь будет заниматься уже бывший глава Учалинского района, пока не понятно.

- За 7,5 лет в районе было сделано многое практически во всех сферах, и сегодня Учалы по многим показателям является лидером в республике. Это результат нашей общей, командной работы – руководителей предприятий и организаций, глав поселений, общественности, наших ветеранов, которые поддерживали советами, заслуга всех вас, уважаемые учалинцы, - написал Давлетгареев на своей странице в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU