2019-03-22T15:05:30+03:00
Экономика

На юге Башкирии откроется три новых производства

За реализацию крупных проектов взялся лично Дмитрий Медведев
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне в правительстве Башкирии состоялось совещание по вопросам привлечения инвестиций. В ходе обсуждения приоритетных проектов слово взял Дмитрий Медведев – руководитель Салаватского катализаторного завода.

Промышленник отметил, что планирует открыть на юге республики три новых производства: установок по производству порошков для нефтехимической промышленности, завода по производству присадок для дизельного топлива и средств индивидуальной защиты рабочих. Все производства связаны с нефтехимической отраслью промышленности.

Как отметили в пресс-службе главы Башкирии, лишь один из проектов потребует объем финансирования порядка 1,1 млрд рублей. Все проекты планируют запустить в Ишимбайском районе, где башкирское правительство создаст особую экономическую зону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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