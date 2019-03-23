2019-03-23T15:38:19+03:00
Политика

Уфимским врачам, работавшим в Сибае, вручат госнаграды

Об этом заявил врио главы Башкирии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Павел КрайновФото: Павел Крайнов
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Накануне врио главы Башкирии провел совещание с членами правительства, где заявил, что готов наградить уфимских врачей, работавших в Сибае. Сегодня медики, которые прибыли в столицу башкирского Зауралья, возвращаются домой. Прибыли они туда еще в январе, чтобы оказать квалифицированную помощь населению в задыхающемся от смога городе.

- Я готов с этими врачами встретиться и лично поблагодарить за работу, - заявил во всеуслышание Радий Хабиров.

Врио главы республики отметил, что консультации и методические указания для сибайских медиков продолжатся.

- Предусмотрена выездная форма работы по потребности населения — будет организован прием аллерголога и токсиколога один раз в 10-12 дней по записи, - заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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