Уфимским врачам, работавшим в Сибае, вручат госнаграды
Накануне врио главы Башкирии провел совещание с членами правительства, где заявил, что готов наградить уфимских врачей, работавших в Сибае. Сегодня медики, которые прибыли в столицу башкирского Зауралья, возвращаются домой. Прибыли они туда еще в январе, чтобы оказать квалифицированную помощь населению в задыхающемся от смога городе.
- Я готов с этими врачами встретиться и лично поблагодарить за работу, - заявил во всеуслышание Радий Хабиров.
Врио главы республики отметил, что консультации и методические указания для сибайских медиков продолжатся.
- Предусмотрена выездная форма работы по потребности населения — будет организован прием аллерголога и токсиколога один раз в 10-12 дней по записи, - заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
ИСТОЧНИК KP.RU