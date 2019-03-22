2019-03-22T12:53:54+03:00
Общество

В Башкирии после нападения алабая на 10-летнего ребенка возбудили уголовное дело

Десятилетняя девочка до сих пор находится в больнице
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Андрей ГребневФото: Андрей ГребневФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Утром, 13 марта, в селе Зирган, что в Мелеузовском районе Башкирии, произошло ЧП: огромная собака напала на 10-летнюю девочку. Школьница возвращалась с занятий домой, как вдруг на нее набросился и искусал алабай. Пес принадлежит местной жительнице.

В результате нападения собаки ребенок получил серьезные травмы, она до сих пор находится в больнице. Сотрудники следкома по Башкирии возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ходе расследования сотрудниками правоохранительных органов будет дана правовая оценка случившегося.

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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