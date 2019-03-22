В Башкирии после нападения алабая на 10-летнего ребенка возбудили уголовное дело
Утром, 13 марта, в селе Зирган, что в Мелеузовском районе Башкирии, произошло ЧП: огромная собака напала на 10-летнюю девочку. Школьница возвращалась с занятий домой, как вдруг на нее набросился и искусал алабай. Пес принадлежит местной жительнице.
В результате нападения собаки ребенок получил серьезные травмы, она до сих пор находится в больнице. Сотрудники следкома по Башкирии возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ходе расследования сотрудниками правоохранительных органов будет дана правовая оценка случившегося.
- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе следкома по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU