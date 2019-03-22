2019-03-22T11:40:39+03:00
Звезды

Красавиц Башкирии приглашают на кастинг конкурса «hылыуkай-2019»

Отборочный тур стартует уже на следующей неделе
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Руслан СафинФото: Руслан Сафин
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В Башкирии состоится 27-й конкурс красоты башкирских красавиц « ылыу ай-2019». В этом году он приурочен к 100-летию республики.

Организаторы конкурса сообщают, что отборочный тур состоится уже на следующей неделе, 31 марта в 12 часов дня в «Azimut Отель Уфа». Для участия в конкурсе приглашаются незамужние девушки в возрасте от 18 до 27 лет, свободно владеющие башкирским языком и ростом не ниже 168 см. Как отмечают организаторы, в этом году впервые к участию допускаются финалистки прошлых лет. За исключением обладательниц Гран-при.

Финал конкурса пройдет 27 апреля на сцене ГКЗ «Башкортостан», где самые красивые девушки республики будут бороться за корону « ылыу ай-2019».

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте gukrcnt@mail.ru с пометкой « ылыу ай-2019». Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (347) 289-65-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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