Красавиц Башкирии приглашают на кастинг конкурса «hылыуkай-2019»
В Башкирии состоится 27-й конкурс красоты башкирских красавиц « ылыу ай-2019». В этом году он приурочен к 100-летию республики.
Организаторы конкурса сообщают, что отборочный тур состоится уже на следующей неделе, 31 марта в 12 часов дня в «Azimut Отель Уфа». Для участия в конкурсе приглашаются незамужние девушки в возрасте от 18 до 27 лет, свободно владеющие башкирским языком и ростом не ниже 168 см. Как отмечают организаторы, в этом году впервые к участию допускаются финалистки прошлых лет. За исключением обладательниц Гран-при.
Финал конкурса пройдет 27 апреля на сцене ГКЗ «Башкортостан», где самые красивые девушки республики будут бороться за корону « ылыу ай-2019».
Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте gukrcnt@mail.ru с пометкой « ылыу ай-2019». Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (347) 289-65-50.
ИСТОЧНИК KP.RU