В Минздраве рассказали, в каких поликлиниках Башкирии самые длинные очереди

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-22T09:32:41+03:00

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В республиканском Минздраве рассказали, в каких поликлиниках Башкирии самые длинные очереди. Как сообщает портал UfacityNews.ru, дольше всего ожидать своего приема у участкового врача приходится жителям Уфы.

Например, в ГКБ № 13 и в поликлинике № 52 ждать своей очереди на прием к врачу уфимцам приходится более 10 дней. Пациенты поликлиник №2, 32, 43 и 50 ожидают до 8 до 9 дней. Не менее 7-8 дней приходится ждать пациентам уфимских поликлиник №38 и 46, больниц №5 и 8, а также в Учалинской городской больнице.

А вот пациентам Зилаирской и Языковской ЦРБ повезло больше – им почти не приходится ждать своей очереди по записи к врачу. Также практически нет очередей в Архангельской, Толбазинской, Нуримановской, Федоровской, Шаранской, Бурзянской и Караидельской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU