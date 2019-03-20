Подробности исчезновения 15-летней Елены Томиной в Башкирии: девочку видели в компании парней
Пропавшую в Стерлитамаке 15-летнюю Елену Томину видели в компании нескольких ребят.
По словам мамы пропавшей еще 9 марта девочки, ранее Елена никогда не уходила из дома.
- Моя дочь никогда раньше так не делала. 9 марта она вышла днем погулять с подружками. Они, к слову, тоже не вернулись домой. Очевидцы рассказали мне, что несколько дней назад их всех видели в торговых центрах «Фабри» и «Сити Молл» в компании нескольких ребят. Я их совершенно не знаю, поэтому не могу поговорить с их родителями. В полицию мы обратились еще в прошлый четверг, - объяснила женщина.
Также она добавила, что мобильный дочери включен, но она не отвечает на сообщения и звонки.
- Возможно, телефон ее телефон кто-то забрал.
Если вы узнали Елену или этих парней, пожалуйста, позвоните в полицию или волонтерам сообщества «Отклик-Стерлитамак» по телефону 8-987-106-06-01.
Приметы: рост 156 см, телосложение спортивное, волосы темные длинные, глаза карие.
Была одета: темно-синяя болоньевая куртка на резинке снизу, темно-синие короткие угги с мехом, темные джинсы.
ИСТОЧНИК KP.RU