Подробности исчезновения 15-летней Елены Томиной в Башкирии: девочку видели в компании парней

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-20T09:08:13+03:00

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Пропавшую в Стерлитамаке 15-летнюю Елену Томину видели в компании нескольких ребят.

По словам мамы пропавшей еще 9 марта девочки, ранее Елена никогда не уходила из дома.

- Моя дочь никогда раньше так не делала. 9 марта она вышла днем погулять с подружками. Они, к слову, тоже не вернулись домой. Очевидцы рассказали мне, что несколько дней назад их всех видели в торговых центрах «Фабри» и «Сити Молл» в компании нескольких ребят. Я их совершенно не знаю, поэтому не могу поговорить с их родителями. В полицию мы обратились еще в прошлый четверг, - объяснила женщина.

Также она добавила, что мобильный дочери включен, но она не отвечает на сообщения и звонки.

- Возможно, телефон ее телефон кто-то забрал.

Если вы узнали Елену или этих парней, пожалуйста, позвоните в полицию или волонтерам сообщества «Отклик-Стерлитамак» по телефону 8-987-106-06-01.

Приметы: рост 156 см, телосложение спортивное, волосы темные длинные, глаза карие.

Была одета: темно-синяя болоньевая куртка на резинке снизу, темно-синие короткие угги с мехом, темные джинсы.

ИСТОЧНИК KP.RU