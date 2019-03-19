СМИ: "Уфаводоканал" потерял 320 млн рублей в "Роскомснаббанке"
По данным СМИ, «Уфаводоканал» потерял 320 миллионов рублей в «Роскомснаббанке». Руководство предприятия поместило деньги в уфимский банк незадолго до того, как он лишился лицензии.
Как сообщает ProUfu.ru, из-за потери такой крупной суммы свой пост покинул глава «Уфаводоканала» Ильяс Гильмутдинов. При этом в самом МУПе увольнение начальника не подтверждают, ссылаясь на то, что тот проходит обучение в Москве. Не комментируют на предприятии и информацию о вкладе.
Напомним, что "Роскомснаббанк" лишился лицензии 7 марта. С тех пор власти Башкирии ищут санатора для организации. Выплаты вкладчикам банка, к слову, стартовали сегодня.
ИСТОЧНИК KP.RU