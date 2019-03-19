СМИ: "Уфаводоканал" потерял 320 млн рублей в "Роскомснаббанке"

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-19T14:24:53+03:00

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По данным СМИ, «Уфаводоканал» потерял 320 миллионов рублей в «Роскомснаббанке». Руководство предприятия поместило деньги в уфимский банк незадолго до того, как он лишился лицензии.

Как сообщает ProUfu.ru, из-за потери такой крупной суммы свой пост покинул глава «Уфаводоканала» Ильяс Гильмутдинов. При этом в самом МУПе увольнение начальника не подтверждают, ссылаясь на то, что тот проходит обучение в Москве. Не комментируют на предприятии и информацию о вкладе.

Напомним, что "Роскомснаббанк" лишился лицензии 7 марта. С тех пор власти Башкирии ищут санатора для организации. Выплаты вкладчикам банка, к слову, стартовали сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU