2019-03-19T14:24:53+03:00
Общество

СМИ: "Уфаводоканал" потерял 320 млн рублей в "Роскомснаббанке"

МУП разместил там средства незадолго до отзыва лицензии
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: ufavodokanal.ruФото: ufavodokanal.ru
Изменить размер текста:

По данным СМИ, «Уфаводоканал» потерял 320 миллионов рублей в «Роскомснаббанке». Руководство предприятия поместило деньги в уфимский банк незадолго до того, как он лишился лицензии.

Как сообщает ProUfu.ru, из-за потери такой крупной суммы свой пост покинул глава «Уфаводоканала» Ильяс Гильмутдинов. При этом в самом МУПе увольнение начальника не подтверждают, ссылаясь на то, что тот проходит обучение в Москве. Не комментируют на предприятии и информацию о вкладе.

Напомним, что "Роскомснаббанк" лишился лицензии 7 марта. С тех пор власти Башкирии ищут санатора для организации. Выплаты вкладчикам банка, к слову, стартовали сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Башкирии пообещал лично проверить результаты благоустройства дворов в Стерлитамаке
В Башкирии жители многоквартирного дома месяц искали мужчину, устроившего непотребство в их лифте
В Башкирии будут премировать врачей, выявивших у пациентов рак на ранних стадиях
Жителю Башкирии, насмерть сбившему 9-летнего ребенка, условный срок заменили реальным
Андрей Губин нашел в Уфе новую любовь и уехал с ней жить в Таиланд
Полиция Башкирии ищет людей, пострадавших от действий руководства кооператива
Уфимцам предлагают выбрать имена для родившихся в зверинце медвежат
Власти Уфы рассчитывают получить доход от платных парковок уже в 2019 году
Банк УРАЛСИБ приступил к выплате страхового возмещения вкладчикам ПАО «РОСКОМСНАББАНК»
В Уфе с Национальным симфоническим оркестром РБ даст единственный концерт «золотая труба России»
В Уфе заискрившийся столб едва не стал причиной пожара
Мэр Уфы установил сроки вывоза грязного снега с городских обочин
В Башкирии до конца года установят 23 тысячи фонарей
В Башкирии водитель «Газели» сбил 41-летнего уфимца