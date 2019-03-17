2019-03-17T18:35:43+03:00
Общество

В Башкирии мужчина кинул в бегающего во дворе лося кота

Животное пришло в город и было очень напугано [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Животное было очень напуганоЖивотное было очень напугано
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Сегодня утром, 17 марта, в Октябрьском бегал лось. Животное вероятно случайно забрело в город и было очень напугано. Он бегал по двору жилого дома. Местные жители были в полном шоке и пытались его прогнать. Один из них взял уличного кота и кинул прямо в лося, тот испугался и стал убегать. Набрав скорость, он протаранил припаркованный во дворе автомобиль. Видео попало в социальные сети. Затем, как сообщили местные жители, сохатый убежал в сторону дороги.

К счастью, трагедии удалось избежать. Позже лося поймали, волонтеры общества защиты животных его обездвижили транквилизатором и вывезли в лес.

Добровольцы подождали, пока тот проснется от препаратов, а затем уехали, оставив его в естественной среде обитания.

В Октябрьском во дворе бегал лось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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