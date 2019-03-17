В Уфе коммунальщики зачитали рэп о грейдере
17 марта в России отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России. К празднованиям присоединились и уфимские коммунальщики.
Сотрудники ЖКХ Орджоникидзевского района города даже устроили небольшой концерт на эту тему. Самым запоминающимся стал номер рэп-фристайла. Коммунальщик решил исполнить рэп и вознести грейдер.
- Грейдер, грейдер творит чудеса! – поет мужчина на сцене.
Исполнитель считает, что с таким количеством снега справится только грейдер в тандеме с трактором. Также он отметил, что, когда проезжает техника, пешеходам необходимо отходить и не мешать проезду.
В Уфе коммунальщики зачитали рэп.
ИСТОЧНИК KP.RU