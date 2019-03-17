В Уфе коммунальщики зачитали рэп о грейдере

СЕГОДНЯ 15:06 2019-03-17T15:07:06+03:00

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17 марта в России отмечают День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России. К празднованиям присоединились и уфимские коммунальщики.

Сотрудники ЖКХ Орджоникидзевского района города даже устроили небольшой концерт на эту тему. Самым запоминающимся стал номер рэп-фристайла. Коммунальщик решил исполнить рэп и вознести грейдер.

- Грейдер, грейдер творит чудеса! – поет мужчина на сцене.

Исполнитель считает, что с таким количеством снега справится только грейдер в тандеме с трактором. Также он отметил, что, когда проезжает техника, пешеходам необходимо отходить и не мешать проезду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/697670" frameborder="0"></iframe> В Уфе коммунальщики зачитали рэп.

ИСТОЧНИК KP.RU