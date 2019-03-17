Дочь Алсу до слез растрогала знаменитую маму, спев на шоу «Голос. Дети»

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-17T09:37:17+03:00

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В минувшую пятницу на этапе «слепых прослушиваний» шоу Первого канала "Голос. Дети" одной из участниц стала младшая дочка певицы Алсу. 10-летняя Микелла исполнила композицию из репертуара американской певицы Джуди Гарленд «Somewhere Over the Rainbow». К девочке повернулись двое наставников - Валерий Меладзе и Светлана Лобода. Юная певица не стала скрывать родства со своей знаменитой мамой, тем более, что певица была всего в нескольких шагах от сцены - переживала за дочку из «аквариума» болельщиков. Выступление дочки растрогало певицу до слез - камера показала, как она вытирает глаза. Узнав, чья Микелла дочь, Пелагея поспешила объяснить, почему не повернулась к девочке. Певица призналась, что ошиблась с возрастом участницы.

- Десять лет! Я сразу отстреляюсь: расскажу, почему не повернулась. Я была уверена, что вам, ну, лет пятнадцать, точно! - пояснила Пелагея. - Потому что есть моменты, настолько точные и красивые - и они мной любимы, низкие. Я думаю: ну, ей надо во взрослый «Голос». Молодец! Огромная молодец! Слава Богу, что мои коллеги оказались более проницательными!

ИСТОЧНИК KP.RU