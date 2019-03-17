В Башкирии пьяный водитель ВАЗа насмерть сбил пенсионера на сельской дороге
ДТП произошло в Иглинском районе
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера, 16 марта, поздно вечером в Иглинском районе в деревне Первомайская произошла смертельная авария с участием пешехода.
Как сообщили в ГИБДД, 41-летний местный житель за рулём ВАЗ-2114 сбил 71-летнего пешехода. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия. Со слов водителя, он внезапно вышел на проезжую часть.
- Сам водитель был в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в ведомстве.
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло пять автоаварий, в которых один человек погиб, пятеро получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU