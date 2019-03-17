В Башкирии пьяный водитель ВАЗа насмерть сбил пенсионера на сельской дороге

СЕГОДНЯ 16:43 2019-03-17T16:43:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 16 марта, поздно вечером в Иглинском районе в деревне Первомайская произошла смертельная авария с участием пешехода.

Как сообщили в ГИБДД, 41-летний местный житель за рулём ВАЗ-2114 сбил 71-летнего пешехода. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия. Со слов водителя, он внезапно вышел на проезжую часть.

- Сам водитель был в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в ведомстве.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло пять автоаварий, в которых один человек погиб, пятеро получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU