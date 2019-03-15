В Уфе суд арестовал известного общественного деятеля Айрата Дильмухаметова

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-15T14:40:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 марта, Кировский районный суд Уфы на два месяца арестовал башкирского общественника Айрата Дильмухаметова. Известного в республике деятеля обвиняют в «Публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», уголовное дело в отношении него было возбуждено 6 марта.

Как сообщил в беседе с «Комсомольской правдой-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и арестовал Дильмухаметова. Под стражей он пробудет как минимум до 6 мая этого года.

В конце прошлого года Айрат Дильмухаметов объявил, что будет баллотироваться на пост главы Башкирии и назвал себя главным конкурентом действующего врио главы республики Радия Хабирова. До своего ареста он так и не заручился поддержкой ни одной из политических партий. Именно это условие является минимальным для того, чтобы стать кандидатом.

ИСТОЧНИК KP.RU