2019-03-15T14:40:30+03:00
Политика

В Уфе суд арестовал известного общественного деятеля Айрата Дильмухаметова

Самопровозглашенного кандидата на пост главы республики обвиняют в сепаратизме
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 15 марта, Кировский районный суд Уфы на два месяца арестовал башкирского общественника Айрата Дильмухаметова. Известного в республике деятеля обвиняют в «Публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», уголовное дело в отношении него было возбуждено 6 марта.

Как сообщил в беседе с «Комсомольской правдой-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и арестовал Дильмухаметова. Под стражей он пробудет как минимум до 6 мая этого года.

В конце прошлого года Айрат Дильмухаметов объявил, что будет баллотироваться на пост главы Башкирии и назвал себя главным конкурентом действующего врио главы республики Радия Хабирова. До своего ареста он так и не заручился поддержкой ни одной из политических партий. Именно это условие является минимальным для того, чтобы стать кандидатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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