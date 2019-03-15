Минтруд Башкирии рассказал о коммунальных субсидиях для льготников
В Башкирии утвердили новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. С их помощью рассчитывается размер субсидий и ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) для льготников. Постановление с новыми нормами опубликовано на портале правовой информации.
- В апреле жители республики получат перерасчет ЕДК и субсидий сразу за четыре месяца: за январь, февраль, март и апрель. Для перерасчета размеров ЕДК и субсидий обращение граждан не требуется, - пояснили в Минтруда Башкирии.
Уточняется также, что власти снизили стандарты максимальной доли расходов на ЖКУ. С 1 января 2019 года они равны:
- 13% для многодетных и неполных семей (было 15%);
- 16% для одиноко проживающих граждан, достигших возраста 70 лет (было 18%);
- 18% для одиноко проживающих граждан, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины);
- 20% для иных категорий граждан.
Субсидии зависят от соотношения расходов на ЖКУ и совокупного семейного дохода. Если ежемесячный доход жителя Башкирии - 20 тысяч рублей, а плата за коммуналку – 4100 рублей (больше 20%), он имеет право на субсидирование части затрат. Сколько именно полагается в каждом конкретном случае, можно посчитать на «онлайн-калькуляторе субсидий» на сайтах Минтруда и Республиканского центра социальной поддержки населения.
ИСТОЧНИК KP.RU