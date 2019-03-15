Минтруд Башкирии рассказал о коммунальных субсидиях для льготников

СЕГОДНЯ 06:12 2019-03-15T06:12:29+03:00

А также о максимально допустимой доле расходов на ЖКУ

Изменить размер текста: A A

В Башкирии утвердили новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. С их помощью рассчитывается размер субсидий и ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) для льготников. Постановление с новыми нормами опубликовано на портале правовой информации.

- В апреле жители республики получат перерасчет ЕДК и субсидий сразу за четыре месяца: за январь, февраль, март и апрель. Для перерасчета размеров ЕДК и субсидий обращение граждан не требуется, - пояснили в Минтруда Башкирии.

Уточняется также, что власти снизили стандарты максимальной доли расходов на ЖКУ. С 1 января 2019 года они равны:

- 13% для многодетных и неполных семей (было 15%);

- 16% для одиноко проживающих граждан, достигших возраста 70 лет (было 18%);

- 18% для одиноко проживающих граждан, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины);

- 20% для иных категорий граждан.

Субсидии зависят от соотношения расходов на ЖКУ и совокупного семейного дохода. Если ежемесячный доход жителя Башкирии - 20 тысяч рублей, а плата за коммуналку – 4100 рублей (больше 20%), он имеет право на субсидирование части затрат. Сколько именно полагается в каждом конкретном случае, можно посчитать на «онлайн-калькуляторе субсидий» на сайтах Минтруда и Республиканского центра социальной поддержки населения.

ИСТОЧНИК KP.RU