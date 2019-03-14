Житель Башкирии не хотел отдавать долг другу и убил его

СЕГОДНЯ 19:05 2019-03-14T19:05:41+03:00

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Настоящая кровавая драма разыгралась в феврале прошлого года в Белебее. 36-летний местный житель пригласил своего давнего знакомого в арендуемое им помещение бывшего отдела милиции, на тот момент – магазина. Предлогом для встречи была «презентация» оборудования для напыления строительной пены, которое он продавал. Известно, что мужчина был должен крупную сумму денег своему другу аж с августа 2017 года.

Не желая отдавать долг, предприниматель решился на убийство. Как только кредитор вошел в помещение, он нанес ему несколько ударов бейсбольной битой по голове, а затем связал руки и ноги металлической проволокой, надел на голову пакет, обмотал все туловище скотчем и пищевой пленкой.

- От полученных телесных повреждений мужчина скончался. А обвиняемый, с целью скрыть следы преступления, вывез тело потерпевшего на свое автомобиле на территорию Туймазинского района и сбросил на обочину дороги, - поделились подробностями кровавой расправы в пресс-службе следкома по Башкирии.

Поначалу погибший числился без вести пропавшим, его разыскивали волонтеры и полицейские. Вскоре к делу подключились сотрудники следкома. Они проверили всех знакомых пропавшего и выяснили, что у него был знакомый, который был должен ему крупную сумму денег. Некоторое время спустя его задержали.

- В ходе осмотра автомобиля обвиняемого в багажнике были обнаружены следы крови потерпевшего, там же была обнаружена и бейсбольная бита. Дальнейшими следственными действиями был установлен маршрут передвижений обвиняемого в день убийства и тело потерпевшего было обнаружено, - сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

Теперь уже бывший должник обвиняется в убийстве, совершенным из корыстных побуждений и избиении еще одного знакомого. Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU