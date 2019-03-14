2019-03-14T18:36:24+03:00
Происшествия

«Она боролась, веря в свою победу»: в Уфе от рака скончалась мать четверых детей

Женщине было всего 37 лет
Эльвина АПАРИНА
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Инга вела неравную борьбу с болезньюИнга вела неравную борьбу с болезнью
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Сегодня, 14 марта, в столице Башкирии похоронили 37-летнюю Ингу Савельеву. У жительницы микрорайона Нижегородка осталось четверо детей.

Как сообщают родственники в социальных сетях, жизнь многодетной матери оборвалась вчера, 13 марта, в 6 утра. Инга боролась с тяжелой и быстро развивающейся формой рака.

- Инга ушла… Сестра. Любимая. Родная. Единственная...Спи спокойно. Пусть земля тебе будет пухом! Я лишь надеюсь, что ушла она с миром в душе... – написала сестра Наталья на ее странице.

- Казалось, ещё вчера она шутила в своём «Инстаграм» с больничной койки, а ещё совсем недавно такая красивая и улыбчивая вела детей в школу и кружки. Она боролась. Боролась, не афишируя, боролась, веря в свою победу, - пишут подруги.

Напомним, 25 февраля от рака скончалась 27-летняя жительница Нефтекамска Ирина Долженкова. У нее осталось двое детей.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким усопших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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