Уфимка «сыграла свадьбу» мертвым человеком
51-летняя уфимка попыталась заполучить квартиру умершего человека, предоставив фиктивную справку о браке.
Необычная история приключилась в ноябре 2017 года в Ленинском районе Уфы. 51-летняя женщина узнала, что год назад в столице умер мужчина, у которого осталась квартира в центре столицы стоимость в 2,2 миллиона рублей.
Подумав, что иных претендентов на жилье нет, она решила провернуть аферу. Женщина обратилась в суд, с требованием признать за ней право наследовать квартиру. В качестве доказательства она предоставила поддельную справку о заключении брака. При рассмотрении гражданского дела суд обратился в ЗАГС. Естественно, что после этого аферу дамы раскрыли.
Вскоре женщиной заинтересовались стражи порядка. По данным прокуратуры республики, горе-жену обвиняют в попытке мошенничества и фальсификации доказательств по гражданскому делу.
ИСТОЧНИК KP.RU