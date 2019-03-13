Уфимка «сыграла свадьбу» мертвым человеком

СЕГОДНЯ 18:41 2019-03-13T18:41:45+03:00

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51-летняя уфимка попыталась заполучить квартиру умершего человека, предоставив фиктивную справку о браке.

Необычная история приключилась в ноябре 2017 года в Ленинском районе Уфы. 51-летняя женщина узнала, что год назад в столице умер мужчина, у которого осталась квартира в центре столицы стоимость в 2,2 миллиона рублей.

Подумав, что иных претендентов на жилье нет, она решила провернуть аферу. Женщина обратилась в суд, с требованием признать за ней право наследовать квартиру. В качестве доказательства она предоставила поддельную справку о заключении брака. При рассмотрении гражданского дела суд обратился в ЗАГС. Естественно, что после этого аферу дамы раскрыли.

Вскоре женщиной заинтересовались стражи порядка. По данным прокуратуры республики, горе-жену обвиняют в попытке мошенничества и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

ИСТОЧНИК KP.RU