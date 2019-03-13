Футбольный клуб «Уфа» продолжает раздавать билеты на матчи

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-13T17:38:13+03:00

Болельщикам «Уфы» обещают бесплатные билеты в случае победы в матче против «Ахмата»

В случае победы на «Ахматом» болельщики смогут бесплатно посетить следующий матч

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В случае победы, футбольный клуб «Уфа» предоставит бесплатные билеты на матч с «Ростовом», болельщикам, посетившим игру против «Ахмата».

Напомним, что две недели назад генеральный директор клуба Шамиль Газизов обещал возместить сумму билетов, если уфимская команда уступит московскому «Динамо». На этот раз маркетологи клуба пошли иным путем – в случае победы в матче против «Ахмата», уфимские футбольные болельщики получат билеты на следующую игру с «Ростовом».

Помимо приятного бонуса, 17 февраля болельщиков ждет развлекательная программа. Руководство клуба обещает любителям футбола бесплатную кашу, чай, а для самых маленьких – сахарную вату. Помимо футболистов, уфимцев будут развлекать цирковые артисты.

Шоу на стадионе «Нефтяник» начнется в воскресенье в 14:30. Футболисты на газон выйдут в 16:00.

Напомним, что сейчас уфимский клуб занимает предпоследнее 15 место турнирной таблицы РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU