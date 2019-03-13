Житель Башкирии похитил человека и держал его в холодильнике с трупами в морге

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-13T12:21:24+03:00

Теперь преступник отправится на пять лет в колонию строгого режима

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В Уфе осудили 53-летнего жителя Салаватского района: его признали виновным в похищении человека, а также в вымогательстве с применением насилия.

Сама история произошла около 8 лет тому назад. В июне 2011 года сельчанин подрался в ночном клубе с другим гостем – тот сломал ему нос. Мужчина затаил обиду, и, встретив через несколько дней драчуна в супермаркете, проследил за ним до самого дома. Через несколько дней он подкараулил обидчика у подъезда, затолкал его в свой внедорожник и отвез в морг, где работал его сообщник.

За сломанный нос подельники требовали 100 тысяч рублей. Сначала преступники угрожали своей жертве битой, а потом засунули его в холодильник с трупами. Перепуганный мужчина отдал похитителям 20 тысяч рублей и написал расписку, что в ближайшее время отдаст еще 80 тысяч.

Выйдя на свободу, потерпевший немедленно обратился в полицию. Сообщника задержали во время передачи ему 50 тысяч рублей. В 2014 году его приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы. Сам же инициатор преступления сумел скрыться и был задержан только в 2018 году в Салаватском районе.

- Суд приговорил его к 5 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU