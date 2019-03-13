«Муж подсадил на наркотики»: молодая уфимка выкинула свою маленькую дочь из окна и попыталась покончить с собой

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-13T12:30:38+03:00

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Сегодня утром, 13 марта, в Уфе едва не случилась трагедия. В Кировском районе, в доме № 30 Дуванского бульвара, молодая мать выбросила из окна квартиры на девятом этаже свою двухгодовалую дочь, а потом пыталась покончить с собой. К счастью, сугроб под окнами квартиры смягчил падение, и обе выжили. На помощь к пострадавшим бросилась продавщица супермаркета, располагавшегося на первом этаже дома. Женщина вызвала скорую помощь и полицию. Обеих пострадавших отвезли в больницу, сейчас за их жизнь борются врачи. По предварительной информации, у женщины диагностировали серьезную травму позвоночника.

Как сообщает UFA1, 21-летняя уфимка была в сознании и рассказала, что на страшный поступок ее толкнул супруг-наркоман, который и подсадил ее на наркотики. Женщина не смогла смириться со своей зависимостью и решила таким образом покончить с ней.

По факту происшествия следователи возбудили доследственную проверку и сейчас уточняют все подробности.

- На место происшествия незамедлительно выехали следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты регионального управления СК России совместно с сотрудниками полиции. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход проверки находится на контроле у исполняющего обязанности руководителя следственного управления. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU