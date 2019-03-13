Стало известно, почему молодая уфимка выбросила двухгодовалую дочь из окна

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-13T10:13:12+03:00

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Стало известны подробности шокирующего инцидента с падением молодой уфимки и ее двухлетней дочери из окна многоэтажки. Напомним, что все произошло сегодня утром, 13 марта, в доме № 30 на Дуванском бульваре в Кировском районе Уфы. 21-летняя местная жительница сначала выкинула свою малолетнюю дочь из окна квартиры на девятом этаже, а потом сбросилась сама. Обе приземлились в сугроб, который смягчил падение и спас им жизни. Пострадавших забрали в больницу, где сейчас их осматривают медики. По предварительной информации, у матери диагностировали серьезную травму позвоночника.

Как сообщает портал UFA1, первой на помощь к пострадавшим бросилась продавщица супермаркета, располагавшегося в том же доме. Женщина вызвала скорую помощь. Молодая мать была в сознании и рассказала, что на чудовищный поступок ее толкнул муж-наркоман, который и ее также подсадил на наркотики. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU