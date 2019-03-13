В Уфе молодая мать выкинула двухлетнюю дочь из окна, а потом выбросилась сама

СЕГОДНЯ 09:07 2019-03-13T09:23:28+03:00

Ребенок приземлился прямо в сугроб под окном и выжил

Пострадавшие выжили и находятся в больнице

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Сегодня утром, 13 марта, в Кировском районе Уфы произошел инцидент, едва не окончившийся трагедией. Как сообщает Управление гражданской защиты Уфы, из окна дома №30 на Дуванском бульваре выпал двухгодовалый ребенок. Девочка упала с высоты девятого этажа и приземлилась в сугроб.

- По предварительной информации 21-летняя мать девочки сначала выбросила ребенка из окна, а потом выпрыгнула сама, - уточнили в пресс-службе Управления гражданской защиты.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Девочка упала с высоты девятого этажа

ИСТОЧНИК KP.RU