2019-03-13T08:11:05+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии

Пострадавший мужчина находится в реанимации
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера вечером, 12 марта, в Белорецке сбили пешехода. Водитель «Лады Гранты» наехал на 54-летнего местного жителя, который переходил дорогу в неположенном месте. От сильного удара мужчину откинуло в сторону, а сам водитель, испугавшись ответственности, поспешил скрыться с места ДТП. Очевидцы вызвали скорую, и пострадавшего с серьезными травмами отвезли в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Сотрудники ГИБДД быстро установили личность водителя: им оказался 43-летний житель Белорецка. Сейчас дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 6 автомобильных аварий, в которых 7 человек получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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