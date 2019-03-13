2019-03-13T06:42:13+03:00
Экономика

В Башкирии черные копатели незаконно добыли плитняка на 16 млн рублей

В МВД по республике возбудило уголовное дело
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи камня-плитняка в карьере близ села Темясово, что в Баймакском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как стало известно полицейским, организация добывала полезные ископаемые не имея лицензии. Всего предприимчивые «черные копатели» успели вывезти 11 тысяч кубометров плитняка. Ущерб, нанесенный государству, оценили в 16 млн рублей.

О ситуации высказался врио главы Башкирии Радий Хабиров.

- Таких дел уже заведено много. И вот так - последовательно, спокойно и предельно жёстко мы разберемся со всеми нарушителями закона. Полезные ископаемые республики будут служить ее развитию и благополучию наших граждан, - написал на своей странице в социальных сетях Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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