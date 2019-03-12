Школьник из Башкирии лишился селезёнки после драки с одноклассником
Мальчишки не поделили мяч
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Конфликт между учениками седьмого класса закончился для одного из них в операционной.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан», на днях учащиеся спортивной школы города Салават не поделили баскетбольный мяч. Мальчишки устроили потасовку из-за спортивного снаряда, в результате которой один подросток получил серьезные повреждения. Школьника госпитализировали в местную больницу, где врачи были вынуждены удалить ему селезенку.
Случившимся уже заинтересовались правоохранительные органы. Обстоятельства конфликта устанавливают полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU