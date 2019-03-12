Школьник из Башкирии лишился селезёнки после драки с одноклассником

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-12T16:45:02+03:00

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Конфликт между учениками седьмого класса закончился для одного из них в операционной.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», на днях учащиеся спортивной школы города Салават не поделили баскетбольный мяч. Мальчишки устроили потасовку из-за спортивного снаряда, в результате которой один подросток получил серьезные повреждения. Школьника госпитализировали в местную больницу, где врачи были вынуждены удалить ему селезенку.

Случившимся уже заинтересовались правоохранительные органы. Обстоятельства конфликта устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU