Власти Уфы ищут новые способы борьбы с пробками

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-12T11:54:08+03:00

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В мэрии Уфы ищут новые способы борьбы с пробками. Замглавы администрации города Андрей Федосов на сегодняшней оперативке заявил, что решение проблемы заторов на дорогах обойдется в 52,7 миллиарда рублей.

Справиться с пробками, по мнению Федосова, можно при помощи современных технологий, к примеру, внедрив в Уфе автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД). Она позволит отладить работу общественного транспорта. С ее помощью маршрутки смогут получить приоритет движения, а время их движения сократится на 15-20 процентов.

Пока проект внедрения системы на стадии подготовки: есть техническое задание и лимит средств на разработку. О введении АСУДД в эксплуатацию можно будет говорить с 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU