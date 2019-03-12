В Башкирии из-за халатности чиновницы погибла 7-летняя девочка

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-12T12:55:02+03:00

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В Башкирии состоялся суд над экс-главой Салаватского сельсовета. 51-летнюю женщину обвиняли в халатности, повлёкшей смерть ребенка.

Чиновница не торопилась выбирать управляющую компанию для одноэтажного дома, из-за чего тот зимой не очищался от снега. В апреле 2017 года мимо проходила семилетняя девочка. В этот момент наледь сошла с кровли и упала прямо на ребенка. Школьница погибла от травм.

В прокуратуре Башкирии уточнили, что за женщиной числились и другие нарушения. Она, к примеру, заплатила подрядчикам более 280 тысяч рублей за установку прибора учета тепла в котельной Малояза, однако его никто так и не поставил.

Суд дал ей год условно и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Пост главы сельсовета женщина покинула добровольно.

- Прокуратура намерена обжаловать вынесенный ей приговор в связи с чрезмерной мягкостью, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU