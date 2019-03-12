2019-03-12T12:55:02+03:00
Общество

В Башкирии из-за халатности чиновницы погибла 7-летняя девочка

На ребенка с крыши упала снежная глыба
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии состоялся суд над экс-главой Салаватского сельсовета. 51-летнюю женщину обвиняли в халатности, повлёкшей смерть ребенка.

Чиновница не торопилась выбирать управляющую компанию для одноэтажного дома, из-за чего тот зимой не очищался от снега. В апреле 2017 года мимо проходила семилетняя девочка. В этот момент наледь сошла с кровли и упала прямо на ребенка. Школьница погибла от травм.

В прокуратуре Башкирии уточнили, что за женщиной числились и другие нарушения. Она, к примеру, заплатила подрядчикам более 280 тысяч рублей за установку прибора учета тепла в котельной Малояза, однако его никто так и не поставил.

Суд дал ей год условно и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Пост главы сельсовета женщина покинула добровольно.

- Прокуратура намерена обжаловать вынесенный ей приговор в связи с чрезмерной мягкостью, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В первом турнире юных биологов в Уфе примут участие четыре команды
В Башкирии будут судить женщину, по вине которой трое маленьких детей погибли в пожаре
Жителя Башкирии задержали за «минирование» домов в Петербурге и Казани
В Башкирии с крыши здания сошла лавина снега
В полиции рассказали о результатах рейда на Демском рынке
«Порву все стереотипы, но её найду»: неожиданные подробности исчезновения в Башкирии молодой мамы Юлии Дятловой
Школьница из Башкирии рассказала, как спасла троих младших братьев из пожара
Власти Уфы ищут новые способы борьбы с пробками
В Башкирии на глазах очевидцев снежная глыба покрыла весь двор
В Башкирии сироте выделили дом, в котором оказалось невозможно жить
В Стерлитамаке поймали жулика, напавшего на пожилую женщину
Уфимцы рассказали о частичном обрушении потолка в казармах внутренней стражи
Власти Башкирии намерены найти санатора для Роскомснаббанка
В Башкирии 14-летний школьник умер, надышавшись газом из баллона
Три человека пострадали в тройном ДТП в Стерлитамаке
В Уфе под автомобилем обвалилась земля
В Башкирии из-за пожара из многоэтажки эвакуировали 60 человек
Уфимские хоккеистки в составе сборной России стали чемпионками Универсиады