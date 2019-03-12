В Башкирии из-за халатности чиновницы погибла 7-летняя девочка
В Башкирии состоялся суд над экс-главой Салаватского сельсовета. 51-летнюю женщину обвиняли в халатности, повлёкшей смерть ребенка.
Чиновница не торопилась выбирать управляющую компанию для одноэтажного дома, из-за чего тот зимой не очищался от снега. В апреле 2017 года мимо проходила семилетняя девочка. В этот момент наледь сошла с кровли и упала прямо на ребенка. Школьница погибла от травм.
В прокуратуре Башкирии уточнили, что за женщиной числились и другие нарушения. Она, к примеру, заплатила подрядчикам более 280 тысяч рублей за установку прибора учета тепла в котельной Малояза, однако его никто так и не поставил.
Суд дал ей год условно и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Пост главы сельсовета женщина покинула добровольно.
- Прокуратура намерена обжаловать вынесенный ей приговор в связи с чрезмерной мягкостью, - говорится в сообщении надзорного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU