Школьница из Башкирии рассказала, как спасла троих младших братьев из пожара

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-12T12:17:41+03:00

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О 15-летней школьнице Зарине Закиевой из башкиркой деревни Чупаево с недавнего времени знает вся страна. Когда дом, в котором она жила с семьей, вспыхнул, девочка не растерялась – спасла троих братишек из огня.

Трагедия едва не случилась 7 марта. Родители Зарины уехали в тот день в Туймазы, а дети остались одни. По-видимому, кто-то из малышей затеял игру со спичками. Зарина услышала сигнал пожарного извещателя и обнаружила, что коридор дома объят огнем, а путь к выходу отрезан. Не раздумывая, девочка ринулась на помощь младшим братьям.

- Я взяла маленького ребенка. Укутала его в плед, - рассказала Зарина в интервью ГТРК «Башкортостан». - Тут было окно, я разбила его рукой и через оконный проем вытащила их.

Помог школьнице сосед. Сама она признается, что боялась больше за братишек, а не за себя.

Прибывшие пожарные быстро справились с огнем, но от дома, увы, остался лишь остов.

Односельчане и жители ближайших деревень, услышавшие о трагедии, уже вызвались помочь семье. Они везут продукты, посуду – все необходимое. Пока погорельцы живут у родственников, но собираются встать в очередь как многодетная семья, нуждающаяся в жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU