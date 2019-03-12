Житель Стерлитамака избил жену на глазах своего ребенка

СЕГОДНЯ 06:44 2019-03-12T06:44:18+03:00

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В Стерлитамаке поймали мужчину, избившего жену на глазах собственного ребенка.

Известно, что конфликт начал после того, как женщина обвинила 24-летнего мужа в том, что тот не обеспечивает семью. Оскорбленный таким заявлением дебошир схватил супругу за шею и начал душить, выкрикивая угрозы. После этого он схватил ребенка и уехал из дома в неизвестном направлении.

Найти мужчину полицейские смогли в доме бабушки. Там хулигана и задержали. Оказалось, что он уже не в первый раз поднимает руку на супругу. По факту побоев и угрозы убийством стражи порядка возбудили два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU