Уфимка пыталась дважды зарезать мужа своей сестры

СЕГОДНЯ 18:54 2019-03-11T18:54:19+03:00

Изменить размер текста: A A

44-летняя уфимка дважды пытались зарезать свояка.

В МВД республики рассказали, что скандал начался во время застолья. 44-женщину, недавно освободившуюся из тюрьмы, возмутило, что потерпевший проживает вместе с ее сестрой в квартире их матери. Мужчина, в свою очередь, захотел, чтобы родственница выехала из квартиры.

Во время застолья мужчина ударил даму кулаком, в ответ та ударила его ножом. Спустя некоторое время конфликт повторился вновь. Тогда пострадавший решил обратиться в полицию. На место выехали стражи порядка.

В итоге по факту причинения легкого вреда здоровья полицейские возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU