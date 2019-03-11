2019-03-11T18:54:19+03:00
Происшествия

Уфимка пыталась дважды зарезать мужа своей сестры

Поступками женщины заинтересовались в МВД
Рустем АХУНОВ
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В Уфе полицейские задержали женщину, пытавшуюся зарезать своякаВ Уфе полицейские задержали женщину, пытавшуюся зарезать свояка
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44-летняя уфимка дважды пытались зарезать свояка.

В МВД республики рассказали, что скандал начался во время застолья. 44-женщину, недавно освободившуюся из тюрьмы, возмутило, что потерпевший проживает вместе с ее сестрой в квартире их матери. Мужчина, в свою очередь, захотел, чтобы родственница выехала из квартиры.

Во время застолья мужчина ударил даму кулаком, в ответ та ударила его ножом. Спустя некоторое время конфликт повторился вновь. Тогда пострадавший решил обратиться в полицию. На место выехали стражи порядка.

В итоге по факту причинения легкого вреда здоровья полицейские возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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