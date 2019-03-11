Сибай может попасть в зону подтопления во время паводка
В преддверие паводка количество запасов снега на территории Сибая превышает норму на 76%.
По данным Башгидромета, по запасам снега этой весной столица Зауралья остается лидером. Вполне вероятно, что город может оказаться в зоне подтопления.
По словам руководителя Башгидромета Вилоры Горохольской, в этом году объемы половодья в этом году в республике будут ниже среднегодовых значений на 10-15%. Серьезных подтоплений в районе Уфы, Стерлитамака и Бирска не ожидается. В МЧС республики добавили, что на 9 реках Башкирии будут работать 14 автоматизированных постов, которые будут информировать спасателей о предстоящих подтоплениях.
ИСТОЧНИК KP.RU