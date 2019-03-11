Алиментщик из Башкирии переписал иномарку на бабушку

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-11T10:55:20+03:00

Алиментщик из Нефтекамска переписал иномарку на бабушку

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Житель Нефтекамска переписал иномарку на бабушку, чтобы не платить ребенку долги по алиментам.

Оказалось, что горе-отец задолжал собственному ребенку порядка 250 тысяч рублей. Вместо того, чтобы как порядочный человек оплатить сумму, он решил придумать аферу. Опасаясь, что приставы могут арестовать его автомобиль, мужчина переписал машину на бабушку.

Вскоре судебные приставы, при помощи коллег из ГИБДД, выяснили, что у новой обладательницы автомобиля нет водительского удостоверения. Автомобилем по-прежнему владел должник.

В итоге автомобиль у должника изъяли и передали его бывшей супруге – в качестве долга по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU