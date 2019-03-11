2019-03-11T06:17:53+03:00
Общество

«Домой привезли полицейские»: поиски пропавшего ребенка в Уфе прекращены

К счастью, мальчика нашли живым и здоровым
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии прекращены поиски 10-летнего школьника, который не вернулся домой с прогулки. К счастью, его отыскали живым и здоровым, сообщили волонтеры организации «Поиск детей».

- Живой, только домой привезли сотрудники полиции, выясняются обстоятельства, - написали они ночью в социальных сетях.

Где все это время находился ребенок, и как его нашли, история умалчивает.

Напомним, что мальчик пропал 10 марта в районе проспекта Октября. Обеспокоенные родители сразу же обратились в полицию и к добровольцам. К счастью, поиски завершились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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