2019-03-09T21:27:05+03:00
Общество

В ближайшие несколько дней в Башкирии будет бушевать шквалистый ветер

Синоптики прогнозируют сложные погодные условия
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Башкирию пришла настоящая непогода. Уже в субботу, 9 марта, все стали свидетелями шквалистого ветра, порывы которого временами достигали 20 м/с. Из-за сложных условий на дорогах республики серьезно усложнилась видимость, в МЧС рекомендуют без особой необходимости не выбираться в дальний путь.

К сожалению, скорость ветра снизится только к середине следующей недели. С воскресенья до среды включительно синоптики каждодневно прогнозируют точно такой же ветер с порывами до 22 м/с. При этом температура воздуха ожидается высокой, выше нуля. Но погодные условия будут также усложнены осадками – снегом вперемешку с дождем.

В четверг и пятницу ветер постепенно стихнет до 10 м/с, а окончательно спадет только к следующим выходным. Тогда же ожидается, что в Башкирии установится по-настоящему теплая весенняя погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе скончался известный башкирский поэт и журналист Нияз Магадеев
В Башкирии ищут водителя, который насмерть сбил на трассе пешехода
В Башкирии из-за непогоды произошла массовая авария с 12 автомобилями
Певец Радик Юльякшин сообщил, что по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем
В Башкирии найден мертвым пропавший Сергей Ланин
В Уфе в клубе на женский праздник устроили развратное шоу с посетительницами
В Уфе полицейские провели облаву на Демский рынок
В Уфе на парковке подчиненный выстрелил в своего начальника
В Башкирии снизилась младенческая смертность
В Уфе перевернулся автомобиль: в салоне находилась молодая семья с ребенком
Стала известна личность погибшей девушки из Башкирии, которую насмерть задавил муж на 8 марта
МЧС Башкирии предостерегает о сильном ветре: объявлено штормовое предупреждение
В Башкирии прекращены поиски молодой матери Регины Дульченко