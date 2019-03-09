В ближайшие несколько дней в Башкирии будет бушевать шквалистый ветер

9 Март 21:27 2019-03-09T21:27:05+03:00

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В Башкирию пришла настоящая непогода. Уже в субботу, 9 марта, все стали свидетелями шквалистого ветра, порывы которого временами достигали 20 м/с. Из-за сложных условий на дорогах республики серьезно усложнилась видимость, в МЧС рекомендуют без особой необходимости не выбираться в дальний путь.

К сожалению, скорость ветра снизится только к середине следующей недели. С воскресенья до среды включительно синоптики каждодневно прогнозируют точно такой же ветер с порывами до 22 м/с. При этом температура воздуха ожидается высокой, выше нуля. Но погодные условия будут также усложнены осадками – снегом вперемешку с дождем.

В четверг и пятницу ветер постепенно стихнет до 10 м/с, а окончательно спадет только к следующим выходным. Тогда же ожидается, что в Башкирии установится по-настоящему теплая весенняя погода.

ИСТОЧНИК KP.RU