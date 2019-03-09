В Уфе полицейские провели облаву на Демский рынок

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-09T16:07:15+03:00

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Сегодня утром, 9 марта, сотни полицейских на спецтехнике внезапно высадились на территории Демского рынка в Уфе. Как выяснилось, в местном МВД объявили о срочной спецоперации, задачами которой стали выявление контрактной продукции и поимка нелегалов.

«Проводятся профилактические мероприятия с участием УЭБ и ПК, уголовного розыска и других подразделений. Проверяется финансово-хозяйственная деятельность рынка, соблюдение правил оборота денежных средств и миграционного законодательства», - добавили в пресс-службе МВД Башкирии.

В настоящий момент никакой информации о количестве задержанных и результатах операции нет. Полицейские продолжают свою работу и продолжают дежурить на территории рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU