В Уфе полицейские провели облаву на Демский рынок
Сегодня утром, 9 марта, сотни полицейских на спецтехнике внезапно высадились на территории Демского рынка в Уфе. Как выяснилось, в местном МВД объявили о срочной спецоперации, задачами которой стали выявление контрактной продукции и поимка нелегалов.
«Проводятся профилактические мероприятия с участием УЭБ и ПК, уголовного розыска и других подразделений. Проверяется финансово-хозяйственная деятельность рынка, соблюдение правил оборота денежных средств и миграционного законодательства», - добавили в пресс-службе МВД Башкирии.
В настоящий момент никакой информации о количестве задержанных и результатах операции нет. Полицейские продолжают свою работу и продолжают дежурить на территории рынка.
ИСТОЧНИК KP.RU