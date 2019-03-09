В Башкирии прекращены поиски молодой матери Регины Дульченко
В Иглино завершились поиски 20-летней Регины Дульченко, которая пропала в ночь с 6 на 7 марта. Как сообщили родственники, девушка вышла на связь, с ней все в порядке. Подробнее о случившемся станет известно позднее.
Напомним, что Регина в момент пропажи вышла на прогулку с подругой.
- В какой-то момент подруга заскочила буквально на пять минут домой, а как вернулась – Регины уже и след простыл, - рассказал «Комсомолке» руководитель поискового отряда Павел Нестеров.
Дома пропавшую ждал маленький ребенок. По словам матери девушки, ее дочь потеряла телефон и не могла связаться с родственниками. Все это время она находилась в Иглино.
ИСТОЧНИК KP.RU