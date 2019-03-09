2019-03-09T11:33:07+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски молодой матери Регины Дульченко

Об этом сообщили близкие девушки
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Иглино завершились поиски 20-летней Регины Дульченко, которая пропала в ночь с 6 на 7 марта. Как сообщили родственники, девушка вышла на связь, с ней все в порядке. Подробнее о случившемся станет известно позднее.

Напомним, что Регина в момент пропажи вышла на прогулку с подругой.

- В какой-то момент подруга заскочила буквально на пять минут домой, а как вернулась – Регины уже и след простыл, - рассказал «Комсомолке» руководитель поискового отряда Павел Нестеров.

Дома пропавшую ждал маленький ребенок. По словам матери девушки, ее дочь потеряла телефон и не могла связаться с родственниками. Все это время она находилась в Иглино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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