В Уфе перевернулся автомобиль: в салоне находилась молодая семья с ребенком

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-09T12:50:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздно вечером 8 марта в Уфе на подъеме к ТРЦ «Планета» произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris. По неведомой причине, иномарка перевернулась, в ловушке осталась находившаяся внутри молодая семья с маленьким ребенком.

Очевидцы и проезжающие мимо водители моментально бросились на помощь пострадавшим. Из салона раздавался детский плач, поэтому пришлось действовать оперативно, дожидаться приезда врачей и спасателей времени не было.

Благодаря четким своевременным действиям неравнодушных, удалось вытащить всех людей из салона покорёженного автомобиля. Муж, жена и их ребенок остались живы, но без травм не обошлось.

Что стало причиной аварии, пока не ясно. По неофициальной версии со слов очевидцев, легковушка на высокой скорости при подъеме наехала на бордюр. Оказавшиеся на месте происшествия также отметили, что отец семейства, находившийся за рулем, был пьян.

Видео: Ольга Янерт

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/696119" frameborder="0"></iframe> В Уфе очевидцы спасли молодую пару с ребенком после аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU