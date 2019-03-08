2019-03-08T17:33:14+03:00
Спорт

Жители Башкирии возмущены фотографией Тему Хартикайнена с охоты на лис

Форвард «Салавата Юлаева» опубликовал скандальный снимок в социальных сетях
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Финский нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен оказался в центре скандала: на своей странице в социальной сети Инстаграм он выложил фото, снабдив его подписью: «Недавно охотился на лис». На снимке спортсмен запечатлен с тушами двух убитых на охоте лис.

Пост в соцсети юлаевец выложил аккурат после завершения серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4:2 в пользу уфимских хоккеистов. Возможно, финн хотел таким образом поддеть игроков и тренеров команды соперника – талисманом магнитогорской команды является лисенок по имени Тимоша.

Пользователи соцсетей не оценили увлечение форварда охотой: многие подписчики спортсмена стали попросту оскорблять его. Среди причин, побудивших поклонников спорта на шквал критики в сторону Хартикайнена – сам факт убийства лис. Конечно, не обошлось и без осуждения самого поступка, а именно публикации фото.

Напомним, в шести матчах серии «Салават Юлаев» - «Металлург» нападающий юлаевцев забросил 5 шайб и отдал 5 результативных передач. На данный момент он лучший бомбардир розыгрыша Кубка Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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