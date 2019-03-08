2019-03-08T18:38:10+03:00
Звезды

К 8 марта Юрий Шевчук презентовал новую песню о любви «В постели»

Новинка прозвучала накануне женского праздника - рок-музыкант исполнил ее на гастролях в американской Атланте
Мила КИЯН
Поделиться:
Фото: Юра ГуральФото: Юра Гураль
Изменить размер текста:

На этой неделе группа «ДДТ» и ее бессменный лидер Юрий Шевчук начали гастроли по Северной Америке. На первом же концерте в американском городе Атланта наряду со старыми хитами, вошедшими в программу «Акустика», прозвучала и совершенно новая песня, которую 61-летний музыкант написал несколько месяцев назад, во время зимних каникул. Новинка получила весьма неожиданное название - «В постели». Как заявил сам автор, это песня о любви, и он планирует в ближайшее время снять на нее клип. Оценки новинки первых слушателей в основном положительные, хотя есть и некоторые замечания. «Песня интересная», «Пока мне не нравится музыкальная составляющая - но это скорее всего из-за звука ... Но песня, кажется, хорошая» - комментируют поклонники запись песни, выложенную в соцсетях.

- Песня сырая еще - надо доработать, - признал и сам Юрий Шевчук, прежде чем исполнить новинку на концерте в Антланте и тут же развеселил зал шуткой. - Я, как режиссер группы, думаю, что еще надо добавить подтанцовку, как у Киркорова.

Но несмотря на то, что песня о любви, автор не избежал и острых тем - за стеной у героя песни «сосед-домосед-моджахед воюет с ютюбом», а его самого волнует упадок культуры в стране. К примеру, в песне есть такие строки: «Мы с тобой выживаем там, где родилась и погибла культура, но меня вдохновляет твой взгляд и крутая фигура».

Кстати, вдохновляет Шевчука никто иной, как его жена Екатерина, которая сейчас сопровождает своего знаменитого супруга на гастролях по Северной Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хоккеисты «Салавата Юлаева» побрили налысо пресс-атташе команды
Жители Башкирии возмущены фотографией Тему Хартикайнена с охоты на лис
В Башкирии молодой парень едва не погиб в собственном гараже
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе лже-гадалка обокрала беременную женщину
«За пять минут и след простыл»: в Башкирии бесследно пропала 20-летняя Регина Дульченко
Жителей Башкирии просят помочь многодетной семье, лишившейся дома из-за пожара
Канал «Культура» покажет оперу «Итальянка в Алжире», в которой Ильдар Абдразаков произвел фурор на Зальцбургском фестивале
Жители Башкирии помогли двоим потерявшимся детям найти свою маму
В Уфе осудили бывшего судебного пристава за взяточничество, мошенничество и присвоение чужого имущества
Радий Хабиров поздравил женщин с 8 марта стихотворением и лепкой пельменей
В Башкирии водитель за рулем иномарки сбил первоклассника на пешеходном переходе
Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму возглавила Римма Бойцова