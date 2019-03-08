К 8 марта Юрий Шевчук презентовал новую песню о любви «В постели»

СЕГОДНЯ 18:38 2019-03-08T18:38:10+03:00

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На этой неделе группа «ДДТ» и ее бессменный лидер Юрий Шевчук начали гастроли по Северной Америке. На первом же концерте в американском городе Атланта наряду со старыми хитами, вошедшими в программу «Акустика», прозвучала и совершенно новая песня, которую 61-летний музыкант написал несколько месяцев назад, во время зимних каникул. Новинка получила весьма неожиданное название - «В постели». Как заявил сам автор, это песня о любви, и он планирует в ближайшее время снять на нее клип. Оценки новинки первых слушателей в основном положительные, хотя есть и некоторые замечания. «Песня интересная», «Пока мне не нравится музыкальная составляющая - но это скорее всего из-за звука ... Но песня, кажется, хорошая» - комментируют поклонники запись песни, выложенную в соцсетях.

- Песня сырая еще - надо доработать, - признал и сам Юрий Шевчук, прежде чем исполнить новинку на концерте в Антланте и тут же развеселил зал шуткой. - Я, как режиссер группы, думаю, что еще надо добавить подтанцовку, как у Киркорова.

Но несмотря на то, что песня о любви, автор не избежал и острых тем - за стеной у героя песни «сосед-домосед-моджахед воюет с ютюбом», а его самого волнует упадок культуры в стране. К примеру, в песне есть такие строки: «Мы с тобой выживаем там, где родилась и погибла культура, но меня вдохновляет твой взгляд и крутая фигура».

Кстати, вдохновляет Шевчука никто иной, как его жена Екатерина, которая сейчас сопровождает своего знаменитого супруга на гастролях по Северной Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU