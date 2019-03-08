В Башкирии 16-летняя девочка спасла из пожара троих маленьких братьев
В минувший четверг, 7 марта, в деревне Чупаево, что в Шаранском районе Башкирии, загорелся жилой дом. В момент пожара там находилась 16-летняя девушка и трое ее маленьких братьев. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, отважная Зарина вовремя заметила возгорание в коридоре и вывела младших через окно. Благодаря этому страшных последствий удалось избежать.
Как отметили в ведомстве, в доме у семьи был автоматический пожарный извещатель. Девушка услышала его сигнал, оценила обстановку и немедленно вывела детей из горящего дома.
Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны остановили огненную стихию. Всего на месте работали 3 единицы техники и семь человек личного состава. Причины возгорания теперь предстоит выяснить дознавателю МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU