2019-03-08T09:00:14+03:00
Происшествия

В Башкирии 16-летняя девочка спасла из пожара троих маленьких братьев

Она первая обнаружила, что дом загорелся и не растерялась
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧСФото: пресс-служба МЧС
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В минувший четверг, 7 марта, в деревне Чупаево, что в Шаранском районе Башкирии, загорелся жилой дом. В момент пожара там находилась 16-летняя девушка и трое ее маленьких братьев. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, отважная Зарина вовремя заметила возгорание в коридоре и вывела младших через окно. Благодаря этому страшных последствий удалось избежать.

Как отметили в ведомстве, в доме у семьи был автоматический пожарный извещатель. Девушка услышала его сигнал, оценила обстановку и немедленно вывела детей из горящего дома.

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны остановили огненную стихию. Всего на месте работали 3 единицы техники и семь человек личного состава. Причины возгорания теперь предстоит выяснить дознавателю МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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