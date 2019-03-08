В Башкирии 16-летняя девочка спасла из пожара троих маленьких братьев

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-08T09:00:14+03:00

Она первая обнаружила, что дом загорелся и не растерялась

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В минувший четверг, 7 марта, в деревне Чупаево, что в Шаранском районе Башкирии, загорелся жилой дом. В момент пожара там находилась 16-летняя девушка и трое ее маленьких братьев. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, отважная Зарина вовремя заметила возгорание в коридоре и вывела младших через окно. Благодаря этому страшных последствий удалось избежать.

Как отметили в ведомстве, в доме у семьи был автоматический пожарный извещатель. Девушка услышала его сигнал, оценила обстановку и немедленно вывела детей из горящего дома.

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны остановили огненную стихию. Всего на месте работали 3 единицы техники и семь человек личного состава. Причины возгорания теперь предстоит выяснить дознавателю МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU