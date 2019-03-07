В Уфе на девятилетнюю девочку сошел снег

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-07T11:58:27+03:00

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Вчера в Уфе, 6 марта, зафиксировано 9 фактов схода снега и наледи в Калининском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Советском районах. В одном из ЧП пострадал ребенок.

Как сообщили в управлении гражданской защиты, около 13.30 по адресу Кольцевая, 25 наледь упала на ребенка. На место немедленно выехали бригада скорой помощи и спасатели. Оказалось, что 9-летняя девочка вместе с бабушкой возвращалась домой после школы. Когда они проходили мимо вышеуказанного дома, с крыши здания на школьницу упала наледь. Пострадавшую увезли в 17-ую больницу, где после обследования ее госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU