В Уфе на девятилетнюю девочку сошел снег
Девочку увезли в 17-ую больницу
фото: архив КП
Изменить размер текста:
Вчера в Уфе, 6 марта, зафиксировано 9 фактов схода снега и наледи в Калининском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Советском районах. В одном из ЧП пострадал ребенок.
Как сообщили в управлении гражданской защиты, около 13.30 по адресу Кольцевая, 25 наледь упала на ребенка. На место немедленно выехали бригада скорой помощи и спасатели. Оказалось, что 9-летняя девочка вместе с бабушкой возвращалась домой после школы. Когда они проходили мимо вышеуказанного дома, с крыши здания на школьницу упала наледь. Пострадавшую увезли в 17-ую больницу, где после обследования ее госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU