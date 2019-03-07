В Башкирии продолжают устанавливать «умные» остановки

СЕГОДНЯ 07:18 2019-03-07T07:18:00+03:00

В Стерлитамаке появилась третья остановка с Wi-Fi и разъемами для подзарядки гаджетов

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В Стерлитамаке установили уже третью по счету «умную» остановку – напротив завода «СК». Как сообщает портал SterlitamakTime.ru, первая «умная» остановка появилась возле гостиницы «Ашкадар», все интерактивные остановочные пункты были построены на внебюджетные средства.

Напомним, что «умные» остановки отличаются светодиодной подсветкой, оснащены usb-разъёмами для подзарядки телефонов и других гаджетов, здесь есть Wi-Fi и камеры видеонаблюдения.

В Уфе такая остановка располагается на Гостином дворе, на Верхнеторговой площади. Планируется, что в 2019-2020 годах таких интерактивных пунктов в городе будет насчитываться около двухсот.

ИСТОЧНИК KP.RU