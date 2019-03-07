В Уфе затопило подземную парковку элитного жилого дома

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-07T07:01:46+03:00

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Неприятный сюрприз преподнесла весна жителям элитного многоэтажного дома на бульваре Ибрагимова в Уфе. Как только начал таять снег, подземная парковка оказалась залитой талой водой. Жильцы дома, среди которых такие знаменитости спорта как хоккеист Андрей Василевский, бобслеист Андрей Селиверстов и волейболист Игорь Филиппов, всерьез опасаются за сохранность своих автомобилей.

Как сообщает «БСТ», многие пытаются бороться с потопом подручными средствами, например, электрическим насосом. Жильцы возмущены, ведь они покупали дорогое жилье бизнес-класса вместе с парковочным местом, стоимость которого примерно миллион рублей. Вот только управляющая компания не спешит принимать какие-либо меры по устранению потопа. Жителям дома остается рассылать гневные письма во все инстанции, в надежде, что проблема решится, и им не придется надевать резиновые сапоги, пытаясь добраться до машины.

ИСТОЧНИК KP.RU