В Уфе построят новую ливневую канализацию

СЕГОДНЯ 06:45 2019-03-07T06:45:11+03:00

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В Демском районе Уфы развернулись полномасштабные строительные работы. На пересечении улиц Ухтомского и Магистральной скоро появится новая ливневая канализация общей протяженностью 104 погонных метра. Ливневка должна будет решить проблему подтопления домов на Альшеевской и Магистральной улицах, поскольку местный сливной колодец не справляется с объемом талых вод весной.

Для строительства важного объекта районная администрация привлекла инвестора, который выделил около двух миллионов рублей. Все работы выполняет ООО ИСК «Агидель-ИнвестСтрой», предположительно строительство должно завершиться до 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU