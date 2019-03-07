В Уфе построят новую ливневую канализацию
Ливневка решит проблему подтопления домов на Альшеевской и Магистральной улицах
Фото: уфимская городская администрация
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В Демском районе Уфы развернулись полномасштабные строительные работы. На пересечении улиц Ухтомского и Магистральной скоро появится новая ливневая канализация общей протяженностью 104 погонных метра. Ливневка должна будет решить проблему подтопления домов на Альшеевской и Магистральной улицах, поскольку местный сливной колодец не справляется с объемом талых вод весной.
Для строительства важного объекта районная администрация привлекла инвестора, который выделил около двух миллионов рублей. Все работы выполняет ООО ИСК «Агидель-ИнвестСтрой», предположительно строительство должно завершиться до 20 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU