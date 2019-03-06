2019-03-06T18:43:38+03:00
Происшествия

В Башкирии студенты из Ирака устроили в общежитии драку на ножах

Пострадал соотечественник молодого человека
Рустем АХУНОВ
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В Октябрьском студент из Ирака устроили поножовщину в общежитииВ Октябрьском студент из Ирака устроили поножовщину в общежитии
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В городе Октябрьский студент из Ирака устроил поножовщину в общежитии.

Начиналась история безобидно. Двое иностранцев распивали алкоголь в здании общежития одного из местных вузов. Вдруг между молодыми людьми начался конфликт, и один из них ударил оппонента ножом. Пострадавшему пришлось обращаться к медикам. Вскоре в историю горячих парней с Ближнего Востока вмешались полицейские. В итоге оперативникам уголовного розыска удалось задержать агрессивного молодого человека.

- Сотрудники полиции по горячим следам установили подозреваемого. Им оказался студент этого же учебного заведения. По факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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