В Башкирии студенты из Ирака устроили в общежитии драку на ножах
В городе Октябрьский студент из Ирака устроил поножовщину в общежитии.
Начиналась история безобидно. Двое иностранцев распивали алкоголь в здании общежития одного из местных вузов. Вдруг между молодыми людьми начался конфликт, и один из них ударил оппонента ножом. Пострадавшему пришлось обращаться к медикам. Вскоре в историю горячих парней с Ближнего Востока вмешались полицейские. В итоге оперативникам уголовного розыска удалось задержать агрессивного молодого человека.
- Сотрудники полиции по горячим следам установили подозреваемого. Им оказался студент этого же учебного заведения. По факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU