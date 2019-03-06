2019-03-06T16:06:55+03:00
Экономика

Башкирские аграрии возьмут в долг на посевную 5 млрд рублей

Об этом заявил министр сельского хозяйства республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 6 марта, состоялась пресс-конференция министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова. Чиновник рассказал о подготовке башкирских аграриев к посевным работам и озвучил суммы, которые будут затрачены на этот процесс в этом году.

Всего на посевную, которая начнется с 20 апреля, потребуется 11,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 28%. Ильшат Фазрахманов объяснил такой рост цен подорожанием ГСМ и запчастей.

По данным минсельхоза Башкирии, главный источником финансирования посевной кампании станут краткосрочные кредиты. В этом году башкирские аграрии возьмут в долг порядка 5,6 млрд рублей. По словам Фазрахманова, государственные субсидии на посевные работы составят 1,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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