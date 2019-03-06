Башкирские аграрии возьмут в долг на посевную 5 млрд рублей
Сегодня, 6 марта, состоялась пресс-конференция министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова. Чиновник рассказал о подготовке башкирских аграриев к посевным работам и озвучил суммы, которые будут затрачены на этот процесс в этом году.
Всего на посевную, которая начнется с 20 апреля, потребуется 11,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 28%. Ильшат Фазрахманов объяснил такой рост цен подорожанием ГСМ и запчастей.
По данным минсельхоза Башкирии, главный источником финансирования посевной кампании станут краткосрочные кредиты. В этом году башкирские аграрии возьмут в долг порядка 5,6 млрд рублей. По словам Фазрахманова, государственные субсидии на посевные работы составят 1,4 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU