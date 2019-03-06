Известную уфимскую журналистку Ульяну Тригубчак внесли в список элитных эскортниц
Спортивного журналиста Ульяну Тригубчак поместили в закрытый список элитных эскортниц.
Фрагмент любопытного документа появился в одной из закрытых чатов Telegram. Автор канала «Рынок шкур» показал список контактов популярных в социальных сетях девушек, готовых за вознаграждение провести время с состоятельным мужчиной.
По информации из этого списка, Ульяна Тригубчак якобы готова провести время с кавалером за одну тысячу долларов. К слову, сумма эта довольно маленькая, цены на досуг с другими девушками начинаются уже от трех тысяч.
Лидирует в списке куртизанок скандально известная по конфликту с миллиардером Олегом Дерипаской Настя Рыбка. Уроженка Белоруссии якобы готова провести ночь с заказчиком аж за 40 тысяч долларов.
Сама Ульяна прокомментировала ситуацию однозначно – мол, не знаю я никаких эскортов, и никогда в таких вещах не участвовала.
- Вот так живешь двадцать с лишним лет, и внезапно вечером узнаешь, что ты не спортивный журналист, а куртизанка! – написала девушка себя в Instagram.
Девушка попала в список элитных эскортниц
ИСТОЧНИК KP.RU