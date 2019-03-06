2019-03-06T10:47:58+03:00
Звезды

Юрий Шевчук и «ДДТ» начали масштабный тур по Северной Америке

С 6 по 26 марта группа и ее бессменный лидер дадут девять концертов в США и Канаде
Мила КИЯН
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Юрий Шевчук и его команда начали тур по Северной Америке. Фото: Тимофей ШУТОВЮрий Шевчук и его команда начали тур по Северной Америке. Фото: Тимофей ШУТОВ
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Сегодня вечером концертом в американской Атланте начинается большой гастрольный тур группы "ДДТ" по Северной Америке, в рамках которого российские рок-музыканты выступят в восьми городах США, а также в канадском Торонто. За океаном, где группа последний раз выступала в 2016 году с программой "Прозрачный", которая была показана в шести городах и имела огромный успех. На этот раз будут представлены сразу две программы: ретроспективная "История звука" - ее увидят в четырех городах - в Сан-Франциско, Сиэтле, Торонто и Нью-Йорке, а также камерная программа "Акустика", которую Юрий Шевчук отыграет в пяти американских городах - Атланте, Чикаго, Денвере, Лос-Анджелесе и Бостоне, где 26 марта и завершится северо-американский тур.

- "Акустика" - это история не звука, а слова, - подчеркивают организаторы тура. - Это самая честная и чистая форма . Это даже не концерт, а совершенно особое действо - Юрий Шевчук будет читать свои стихи, петь и просто душевно общаться со зрителями.

Кстати, на некоторые акустические концерты - к примеру, 8 марта, который бессменный лидер "ДДТ" даст в "Copernic Center" в Чикаго, билетов уже не достать. Программа "История звука" тоже пользуется не меньшим спросом - в канадском Торонто, где концерт состоится 21 марта, в продаже осталось менее двух процентов билетов - ожидается аншлаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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